Der Staplerhersteller Linde hat eine Distanzweste entwickelt, die das Abstandhalten am Arbeitsplatz automatisch sicherstellt.

Wie viel sind ein Meter, eineinhalb oder gar zwei? Nicht nur beim Einkaufen übt man sich in Coronazeiten im Abstandhalten. Auch an den Arbeitsplätzen, an die immer mehr Menschen zurückkehren, wird gerade viel geschätzt, was die Distanz zum Nächsten betrifft. ...