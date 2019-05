Einkauf in Wien bleibt weiter teurer als in München

Einkaufen ist laut Arbeiterkammer in Wien nach wie vor teurer als in München: Marken-Lebensmittel kosten in Wien um rund ein Fünftel mehr. Ein Einkaufskorb mit 69 identen Marken-Lebensmitteln sei in Wien um 22,1 Prozent teurer als in München, teile die AK am Montag mit. Werde die unterschiedliche Umsatzsteuer herausgerechnet, sei der Einkaufskorb in Wien um knapp 19 Prozent teurer.

SN/APA/BARBARA GINDL Was auch immer gekauft wird, meist ist es in Wien teurer