Nach über sechs Wochen öffnen am Samstag auch alle Geschäfte in Shoppingcentern sowie Möbelhäuser und große Handelsketten. Einkaufsbummel mit Maske, Abstand und ohne Kaffeeplausch - lockt das die Kunden an?

SN/famveldman - stock.adobe.com Neue Shoppinglust mit Maske? Ab Samstag haben wieder alle Geschäfte in Einkaufszentren offen, auch Möbelhäuser und große Ketten sperren auf.