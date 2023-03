Energie AG mit zwölf neuen Windrädern bis 2030 in OÖ

Bis zum Jahr 2030 wird die mehrheitlich in Landesbesitz befindliche Energie AG Oberösterreich im bestehenden Windkraftpark Kobenaußerwald zwölf neue Räder errichten. Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) sprach am Donnerstag in einer Pressekonferenz "von vorliegenden Projekten, die umgesetzt werden sollen" und die eine "hohe Wahrscheinlichkeit haben, genehmigt zu werden", ergänzte Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP).

BILD: SN/APA/THEMENBILD/ROBERT JAEGER Die Energie AG will neue Windräder errichten

Mit der Windenergie der dort insgesamt 18 Räder könne der gesamte Bezirk Braunau mit Strom versorgt werden, verdeutlichte Energie-AG-CEO Leonhard Schitter die Dimension der 100-Millionen-Euro-Investition mit ihren Partnern Bundesforste und Energiewerkstatt. Im Windpark des Unternehmen Sternwind in Vorderweißebach werde auf Repowering gesetzt, d.h. alte Räder werden durch leistungsfähigere ersetzt, ergänzte Stelzer. Damit könnten dann 45.000 Haushalte versorgt werden. Zugleich wird die Energie AG auch den Ausbau der Photovoltaik weiterbetreiben. Acht fertige Projekte mit einem Investitionsvolumen von 35 Mio. Euro liegen vor. Bis 2030 könne damit der Anteil der Sonnenenergie in Oberösterreich verzehnfacht werden. Derzeit gib es in Oberösterreich rund 70.000 Photovoltaikanlagen, allein vergangenes Jahr kamen laut Achleitner 18.000 hinzu. Stelzer bezeichnete den Ausbau der Wind- und Sonnenergie als einen "Paukenschlag bei der Umstellung auf erneuerbare Energie in Oberösterreich". Derzeit betrage der Anteil "von verbrauchtem Strom aus erneuerbaren Quellen rund 75 Prozent, 2030 soll er bei 90 Prozent liegen, so das Ziel. Das "starke Bekenntnis für Windkraft und Photovoltaik ist auch notwendig", bedankte sich Schitter beim Land für den nun erhaltenen "Rückenwind". Landeshauptmannstellvertreter Manfred Haimbuchner (FPÖ) meinte, dass man mit den Ausbauvorhaben dem schwarz-blauen "Regierungsprogramm treu" bleibe. In diesem heißt es zum Thema "Ausbau der Windkraft", dass man nur "Leistungssteigerung durch Repowering-Investitionen in bestehende Windkraftanlagen sowie naturschutzverträgliche Erweiterung bestehender Windkraftanlagen durch neue, leistungsstarke Windräder" anstrebe. Man gehe bei der Energiewende den "Weg der Vernunft", so Haimbuchner, um somit die Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandortes Oberösterreich sicherzustellen und auszubauen.