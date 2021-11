Energie kostet Nerven und mehr Geld: Erste Anbieter werfen Kunden hinaus

Versorger reagieren auf die internationalen Preisanstiege und kündigen Kunden oder verändern die Verträge. Konsumentenschützer prüfen Klagen, Experten raten zum Wechseln.

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) geht derzeit in einer Flut von E-Mails besorgter und verärgerter Kunden von Energieversorgern unter. Viele davon haben in den vergangenen Tagen Kündigungsschreiben ihres Strom- und/oder Gaslieferanten erhalten, etliche darunter von Maxenergy. Das war just jener Energieanbieter, der im vergangenen Jahr als Bestbieter - samt einer 18 Monate geltenden Preisgarantie - aus der beliebten VKI-Aktion Energiekosten-Stopp hervorgegangen ist.

Die Konsumentenschützer, die gerade für eine neue Runde der Energiekostenspar-Aktion werben, wollen das nicht so durchgehen ...