Energie Steiermark erwarb 34 Prozent an ArgoNET

Die Energie Steiermark hat 34 Prozent des österreichischen Funknetzbetreibers ArgoNET gekauft. Die Firma errichtet und betreibt als alleinige Inhaberin der 450-MHz-Lizenzen in Österreich hochwertige Funknetze für besonders wichtige und sichere Datenübertragung im Wachstumsmarkt der Maschinenkommunikation. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Die sichere Datenübertragung sei im Zusammenhang mit der Installation der "Smart Meter" unverzichtbar, hieß es am Dienstag in einer Aussendung des steirischen Energieversorgers. Die Kommunikationslösungen der ArgoNET würden sich vor allem an Unternehmen und Betreiber wesentlicher Dienste und Versorgungsaufgaben in den Sektoren Energie, Verkehr und Gesundheit sowie an weitere Infrastrukturanbieter der öffentlichen Verwaltung richten.

Die ArgoNET GmbH wurde 2013 von Werner Kasztler, dem ehemaligen Generaldirektor der Telekom Austria AG, in Gmunden gegründet. Seither wurden in Kooperationen mit der Energie Steiermark und der Energie Oberösterreich flächendeckende Mobilfunknetze in beiden Bundesländern errichtet. "Mit der Beteiligung der Energie Steiermark als strategischem Partner sollen nunmehr neue, qualitativ hochwertige und sichere Funkdienste in ganz Österreich für Unternehmen und Organisationen bereitgestellt werden", so die Energie Steiermark.

Christian Purrer und Martin Graf, Vorstände der Energie Steiermark, sagten, dass durch diese speziellen Lösungen eine "völlige Unabhängigkeit von öffentlichen Netzen gegeben" sei: "Unter anderem wird die Übertragung aller Smart Meter-Daten über dieses Netz abgewickelt, dabei gelten höchste Sicherheitsstandards. Zu den bisherigen 30 Basisstationen werden in den kommenden Monaten weitere 20 dazu kommen. Die Beteiligung sichert uns ab sofort den Zugriff auf die zentrale Funknetzplattform für die erfolgreiche Digitalisierung wichtiger Infrastrukturbereiche in Österreich. Für unser Unternehmen erschließen sich damit wesentliche Wachstumspotenziale in neuen Geschäftsfeldern."

Für Kasztler sei die Beteiligung an seinem bisher privat finanzierten Start-up eine Finanzspritze mit der nun die "Umsetzung der Strategie, ein nationales, hochverfügbares und sicheres Funknetz für sicherheits- und geschäftskritische Anwendungen zu errichten" erreicht werden soll.

Quelle: APA