Energie wird in Ostösterreich noch teurer

In Ostösterreich steigen ab 1. September die Energiepreise. Den Strom- und Gaskunden bleibt nur durchzuhalten und Energie zu sparen.

Die Kunden der Wien Energie werden dieser Tage per Brief informiert, dass ihre Strom- bzw. Gasrechnungen um 85 bzw. 97 Prozent steigen werden. Wien und Niederösterreich hatten Anfang August angekündigt, die Marktsituation habe es notwendig gemacht, die Indexanpassung in den Standardtarifen von Anfang 2023 auf 1. September vorzuziehen. Doch spätestens dann, wenn es schwarz auf weiß dasteht, steigt der Ärgerfaktor. Bei der Hotline der Energieregulierungsbehörde E-Control sind in den ersten sechs Monaten 2022 bereits mehr Anfragen eingegangen als im gesamten ...