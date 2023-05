Energieeffizienzgesetz geplatzt: Österreich droht eine Strafe in Millionenhöhe

SPÖ und FPÖ blockieren beim Energieeffizienzgesetz. Dem Staat dürften daher bald Zahlungen ins Haus stehen - und auch für den Klimaschutz bedeutet das nichts Gutes.

Die SPÖ hat ihre Drohung wahr gemacht: Weil aus ihrer Sicht wirksame preissenkende Maßnahmen der Regierung fehlen, stimmte sie am Mittwoch gegen das Energieeffizienzgesetz (EEG), was für heftige Empörung bei ÖVP und Grünen sorgte. Das Gesetz gibt bindende Ziele für die Bundesländer vor und kann daher nicht mit der einfachen Mehrheit von Schwarz-Grün beschlossen werden, sondern braucht die Zustimmung von SPÖ oder FPÖ. Weil das klimapolitisch wichtige Gesetz auch bei den Freiheitlichen auf taube Ohren stieß, bleibt es weiter in der Pipeline - und das könnte nun teuer werden.

Aber von Anfang an: Bereits 2020 hätte Österreich die EU-Richtlinie aus 2018 umsetzen müssen. Weil das nicht passiert ist, leitete die EU 2020 ein Verfahren wegen Vertragsverletzung ein. Die Frist ist seit mittlerweile drei Jahren abgelaufen, nun drohen Strafzahlungen in Millionenhöhe - kolportiert wurde ein Pauschalbetrag von sieben Millionen Euro, und "täglich werden weitere Summen im zweistelligen Tausenderbereich hinzu kommen", sagt ÖVP-Energiesprecherin Tanja Graf auf SN-Anfrage. Das EEG würde Bund und Länder verpflichten, Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz zu setzen: 190 Millionen Euro für Förderungen für Energieeffizienzmaßnahmen bei Haushalten und 105 Millionen Euro für den Kampf gegen Energiearmut. In Gebäuden mit mehreren Wohnungen sollen individuelle Verbrauchszähler eingebaut werden. Der Bund strebt eine Sanierungsquote für Bundesgebäude von drei Prozent pro Jahr an. Das Bundeskanzleramt soll nun prüfen, wie das Gesetz geändert werden kann, um es mit einfacher Mehrheit zu beschließen.

Denn für den Energieverbrauch und Österreichs Emanzipation von russischem Gas bedeutet das Ausbleiben des Gesetzes nichts Gutes. Die Gasspeicher sind zwar derzeit gut gefüllt, trotz aller Befürchtungen blieben die Heizungen trotz Ukraine-Krieg nicht kalt. Doch Österreichs Gas kommt nach wie vor zu 74 Prozent aus Russland (Energiedashboard des Bundes). Das kritisierte die EU-Kommission am Mittwoch: Österreich habe seine Abhängigkeit zwar verringern können, liege aber immer noch weit über EU-Schnitt und es fehle ein "klar definierter kurzfristiger" Plan zur Abkoppelung von russischem Gas.

Noch wichtiger für den Klimaschutz wäre das Erneuerbare-Wärme-Gesetz, das mit einem Komplettausstieg aus Gas bis 2040 und aus Öl bis 2035 zehn Prozent der jährlichen CO2-Emissionen einsparen könnte. Es gibt bereits eine Regierungsvorlage, und auch hier braucht es eine Zweidrittelmehrheit, weil das Gesetz in die Bauordnung und damit in Länderkompetenz eingreift. Es droht also erneut die Blockade durch SPÖ und FPÖ.