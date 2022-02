Energiepreise kochen hoch: Industrie fordert Ausgleich

Die Industrie fordert einen Ausgleich für die hohen Strompreise. Vor allem in Oberösterreich, wo die energieintensivsten Betriebe sitzen und mit der Abnabelung von Öl und Gas kämpfen.

Auf dem Dach des neuen Walzwerks der AMAG im oberösterreichischen Ranshofen wird so viel Strom erzeugt, dass 1800 Haushalte damit versorgt werden könnten. Aber der Aluminiumkonzern braucht jede der 6,7 Mill. Kilowattstunden der 55.000 m2 großen Photovoltaikanlage, der größten auf einem Dach in Österreich, selbst. Das sind rund drei Prozent des Strombedarfs des Unternehmens im Jahr und gemessen am Gesamtenergieverbrauch, der größtenteils mit Erdgas gedeckt wird, nicht einmal ein Prozent. Der große Rest der Energie muss zugekauft werden - zuletzt ...