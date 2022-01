Energiepreise steigen rasant: 150 Euro Kostenausgleich für fast alle Haushalte

Bundeskanzler Karl Nehammer kündigt ein 1,7 Milliarden Euro schweres Maßnahmenpaket an, um die Folgen der rasant steigenden Energiekosten für die Bevölkerung abzufedern.

Angesichts der hohen Energiepreise mobilisiert die Regierung rund 600 Mill. Euro für einen Energiekostenausgleich, durch den fast alle heimischen Haushalte einmalig 150 Euro bekommen sollen. Außerdem erhalten besonders Bedürftige zusätzlich zur schon beschlossenen Einmalzahlung von 150 Euro noch weitere 150 Euro, das gilt etwa für Arbeitslose, Mindestsicherungs- und Ausgleichszulagenbezieher, das bringt nochmals 100 Mill. Euro, verkündete die Regierung am Freitag.

Zusammen mit der bereits fixen Aussetzung der Ökostrompauschale und des Ökostromförderbeitrags für heuer - von im Schnitt rund 100 Euro pro Haushalt -, was nochmals etwa 900 Mill. Euro Entlastung entspricht, "sorgt die Bundesregierung mit einem Volumen von rund 1,7 Mrd. Euro für eine zusätzliche Entlastung der Menschen", wurde am Vormittag bei einer Pressekonferenz erklärt.

Man habe "ein deutliches Entlastungspaket" schnüren wollen, "das seine Wirkung hat", betonte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), man wolle "schnell helfen".

Damit wolle man "Notsituationen in den Wintermonaten abwenden", die Kaufkraft der Menschen erhalten und die aktuell verschärfte Preissituation insbesondere in Bezug auf Energiekosten für die heimischen Haushalte ausgleichen, heißt es zu den "Sofortmaßnahmen gegen Teuerung".

Vom Energiekostenausgleich von einmalig 150 Euro, in Summe 600 Mill. Euro, sollen alle Ein- bzw. Mehrpersonenhaushalte mit einem Einkommen bis zur ein- bzw. zweifachen ASVG-Höchstbeitragsgrundlage profitieren, aktuell liegt diese bei 5670 Euro brutto monatlich.

Als Unterstützung für Unternehmen soll geprüft werden, ob zur Liquiditätssicherung für produzierende Betriebe in Zeiten hoher Energiepreise die Vorausvergütung der Energieabgaben im Rahmen der Energieabgabenvergütung vorverlegt und auf 25 Prozent erhöht werden kann, heißt es.

Warum die hohen Energiepreise Sorgen machen

Die rasant steigenden Energiepreise bereiten derzeit europaweit Sorgen.

Als im Jänner des Vorjahres Europas Stromnetz knapp an einem Blackout vorbeischrammte und dann noch einmal im Juli, war die Aufregung groß. Seither ist die gesamte Energiebranche um Klarstellung und Beruhigung bemüht. Die Aufarbeitung der Störfälle ist noch nicht ganz abgeschlossen.

Rasch war aber klar, dass Ausfälle bei Wind- und Sonnenstrom nicht an den Störfällen schuld waren. Man habe Lehren für die Zukunft gezogen, sagte Alfons Haber, einer der beiden Vorstände der Regulierungsbehörde E-Control, am Donnerstag. Es gebe "keine Anzeichen, dass es in Österreich zu längeren Stromausfällen kommen könnte".

Angesichts der aktuellen Eskalation in der Ukraine-Krise macht Versorgern und Verbrauchern in Europa derzeit aber weniger die Strom- als die Gasversorgung Sorgen. Etwa ein Drittel des Erdgases in der EU kommt aus Russland. Die Erdgasspeicher sind mit aktuell rund 41 Prozent so gering gefüllt wie seit zehn Jahren nicht. Nicht nur war es im Vorjahr lange kalt, auch im Sommer war es unwirtschaftlich zu speichern. Dazu kommt, dass die staatliche russische Gazprom ihre Speicher fast nicht gefüllt hat, aus taktischen Gründen, wie im Westen vermutet wird.

Wolfgang Urbantschitsch hält es für wenig wahrscheinlich, dass Moskau tatsächlich den Gashahn zudrehen könnte. Zu wichtig sind die Einnahmen aus dem Gasgeschäft und aus langfristigen Verträgen. Eine weitere Zuspitzung würde aber die Gaspreise weiter anheizen, fürchtet er. "Die Preise sind vollkommen verrückt", sagt Urbantschitsch. Binnen eines Jahres haben sich die Gaspreise auf 80 Euro pro Megawattstunde vervierfacht. Entspannung ist nicht in Sicht, vor allem weil im Sommer dieses Jahres unbedingt mehr eingespeichert werden muss als üblich - zu Preisen, die höher sind als im Winter.

Anders als in der Gaskrise zwischen der Ukraine und Russland 2009, als es vor allem um die Durchleitungsgebühren ging, gebe es jetzt eine außenpolitisch-militärische Komponente, sagt Urbantschitsch. "Alles hat enorme Auswirkungen auf die Preise", ob der russische Präsident Wladimir Putin mehr Gaslieferungen ankündige oder Berlin bei der Genehmigung der höchst umstrittenen Gazprom-Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 bremse.

Anders als vor mehr als zehn Jahren hat Europa aber dazugelernt, wenn auch langsam. Die meisten Pipelines erlauben nun Gasdurchfluss in beide Richtungen. Auch wurde mit dem Aufbau von Flüssiggasterminals begonnen. Dort kommen seit gut zwei Monaten wieder mehr Schiffe an, nachdem die Preise an den europäischen Gashubs mit den asiatischen gleichgezogen haben.

Österreich hängt besonders stark an russischem Gas. Nur mehr knapp zehn Prozent der gut 90 Terawattstunden (TWh), die hier pro Jahr verbraucht werden, stammen aus Eigenproduktion. Dazu kommt Gas aus der Nordsee, aus den Niederlanden bzw. Deutschland. Das Gros liefert aber Russland, wobei auch viel Gas durch Österreich durchfließt. Bei den Importen wird der russische Anteil auf 80 Prozent geschätzt, vieles davon über Pipelines durch die Ukraine. Die Speicher sind - nach zwei Dritteln der Heizperiode - zu weniger als 30 Prozent gefüllt. "Man muss aber auf die Menge schauen, nicht nur auf die Prozentsätze", betont Urbantschitsch. Die Speicherkapazitäten wurden hierzulande im Vergleich zu 2011 mehr als verdoppelt und umfassen rund einen Jahresverbrauch. Nicht alles davon ist für Österreich bestimmt, in Kombination mit der Diversifizierung der Energiequellen und Reverse Flow sei die Versorgungslage aber heute so, "dass sich die Menschen keine Sorgen machen müssen, dass sie ihre Wohnungen nicht heizen können".

Auch für die Unternehmen sollte die Gasmenge reichen - außer es komme zu einem vollständigen Lieferausfall gepaart mit extremer Kälte. "Dann müsste man sich überlegen, ob bei ganz großen Verbrauchern reduziert wird", sagt der Regulator. Im Notfall, wenn aus Europa kein Gas verfügbar wäre, könnte der "Energielenkungsfall" ausgerufen werden. Aus jetziger Sicht ist Urbantschitsch aber zuversichtlich, "dass wir gut über den Winter kommen". Was ihm und der Politik Sorgen macht, sind die finanziellen Folgen der hohen Energiekosten. Während der Entfall der Ökostromabgabe (zuletzt im Jahr rund 100 Euro pro Haushalt) beim Strom einen Teil der Verteuerung wettmacht, fehlt beim Gas ein solcher Hebel. Am Freitag gibt es einen Energiegipfel der Regierung.