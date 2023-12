Energiesparchips lassen Infineon wachsen

Werk in Villach profitiert von Megatrends Energiewende und Digitalisierung.

Im Jahr 1970 startete Siemens eine Diodenproduktion in Villach. 1979 begann die Produktion der ersten Chips. Die Ausgliederung des Halbleitergeschäfts 20 Jahre später war die Geburtsstunde von Infineon. Seit 1999 notiert die Münchner Mutter an der Frankfurter Börse, die Österreich-Tochter in Villach wurde zum globalen Kompetenzzentrum für Leistungselektronik.

Heute ist Infineon Weltmarktführer in dem Bereich. Auch bei Autoelektronik und integrierten Sicherheitsschaltungen hat man eine führende Stellung. Zu den zukunftsträchtigsten Wachstumsbereichen gehören in Österreich gefertigte "Energiesparchips". Sie leisten einen wichtigen Beitrag zum Erreichen der Klimaziele, sagt Infineon-Austria-Chefin Sabine Herlitschka. Leistungselektronik made by Infineon sei "ein wichtiger Hebel für das Gelingen des Green Deal". Digitalisierung und Dekarbonisierung - also die Abkehr von fossilen Brennstoffen - beflügelten das Wachstum von Infineon Austria im Geschäftsjahr 2023 (30. 9.).

Trotz einer wirtschaftlich und geopolitisch "deutlich schwierigeren Situation" habe Infineon Austria ein "sehr erfolgreiches Geschäftsjahr" erzielt, sagt Herlitschka. Hergestellt wurden 9,2 Milliarden Chips. Der Umsatz stieg um 7 Prozent auf 5,6 Mrd. Euro, das Ergebnis vor Steuern um ein gutes Viertel auf 835 Mill. Euro. Konzernweit steigerte Infineon den Umsatz um 15 Prozent auf 16,3 Mrd. Euro, das Ergebnis kletterte um rund 30 Prozent auf 4,4 Mrd. Euro.

Die Investitionen in Österreich lagen mit 628 Mill. Euro um zehn Prozent über dem Vorjahreswert. Der Großteil davon floss in die Entwicklung und Herstellung von Technologien, die Anwendungen energieeffizienter und umweltfreundlicher machen sollen - wie Produktionsanlagen für neue 300-Millimeter-Leistungshalbleiter auf Siliziumbasis -, sowie in Produktionskapazitäten für die neuen Halbleitermaterialien Siliziumkarbid (SiC) und Galliumnitrid (GaN) in Villach.

Noch stärker - um 15 Prozent - legte der Aufwand für Forschung und Entwicklung zu, er belief sich mit 672 Mill. Euro auf 12 Prozent des Gesamtumsatzes. Infineon zählt zu den forschungsstärksten Unternehmen Österreichs. 2500 der 5600 Beschäftigten in Österreich sind in diesem Bereich tätig, Infineon beschäftigt damit rund ein Fünftel des Teams für Forschung und Entwicklung im Gesamtkonzern.

Vom Fachkräftemangel ist der Chiphersteller weniger betroffen als viele andere. In den jüngsten zwei Jahren stellte man 1000 Personen neu ein, 425 davon im Vorjahr. Aktuell gibt es 160 offene Stellen. "Das ist nicht der Höchststand", sagt Herlitschka, durchschnittlich sind 150 bis 200 Stellen ausgeschrieben.

Infineon Austria hat die globale Verantwortung für zwölf konzernweite Produktlinien. Infineon-Netzteile befinden sich in Smartphones und Computern weltweit sowie in jedem zweiten Server.