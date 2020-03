Energieverbrauch in Wien durch Coronakrise gesunken

Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens zur Eindämmung des Coronavirus haben in der Bundeshauptstadt den Energiebedarf gesenkt. Wie Wien Energie am Sonntag bekanntgab, brauche Wien derzeit untertags bis zu 20 Prozent weniger Energie, auf 24-Stunden-Basis liege der Bedarf rund 10 bis 15 Prozent niedriger. Angestiegen ist zuletzt jedoch der Energieverbrauch in privaten Haushalten.

SN/APA (Archiv/dpa)/Federico Gambar Privat wird mehr, in Betrieben weniger verbraucht