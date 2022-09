Energieverschwendung: Tourismusbranche wehrt sich

Die Sitzheizung auf dem Skilift und das Heizschwammerl in der Gastro haben das Energiesparen emotional befeuert. Die Tourismusbranche betont, man sei ein Geringverbraucher.

Nach heftigem Schlagabtausch um energiefressende Seilbahnbetriebe und Heizschwammerl, die nur sinnlos Gas und Strom verbrauchen, um kalte Luft zu heizen, legte Tourismusstaatssekretärin Susanne Kraus-Winkler am Freitag Daten auf den Tisch. Demnach gehen laut Statistik Austria nur 0,4 Prozent des Bruttoinlandsverbrauchs an Erdgas auf das Konto der Tourismusbranche - Beherbergung, Gastronomie und Seilbahnen zusammen. Und der Wintertourismus sei mit nicht mehr als 0,9 Prozent am österreichischen Endenergieverbrauch beteiligt (Berechnung des Umweltbundesamts).

"Ein Abschalten des Wintertourismus ohne konkrete Mangelsituation würde ...