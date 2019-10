Entscheidung über Bodenverkehrslizenz am Flughafen Wien

Wer ab 1. Jänner 2020 am Flughafen Wien die Koffer in die Flieger lädt, entscheidet sich am Dienstag, dem 15. Oktober. Neben dem Airport selbst muss es nach EU-Regeln in Wien einen zweiten Anbieter geben. Die Lizenz der bisherigen zweiten Bodenabfertigungsfirma, Celebi Ground Handling, läuft mit Jahresende aus. Sollte Celebi mit Jahresende die Lizenz verlieren, droht dem Unternehmen das Aus.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Es geht um die Zukunft von Celebi