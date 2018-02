Entspannung an der Preisfront?

Die Preise stiegen im Jänner weniger stark als zuletzt. Die Inflationsrate sank auf 1,8 Prozent. Das, was man zum täglichen Leben braucht, verteuerte sich aber nach wie vor teils stark.

Erstmals seit Monaten ist die Inflation auch in Österreich im Jänner unter die Zwei-Prozent-Marke gesunken. Vor allem billigere Pauschalreisen, aber auch ein schwächerer Preisauftrieb bei Treibstoffen und Nahrungsmitteln haben die Inflationsrate in Österreich auf 1,8 Prozent gedrückt. Im Dezember hatte die Teuerung noch 2,2 Prozent betragen.

Allerdings dürften einkommensschwache Bevölkerungsschichten von der niedrigeren Teuerung nicht allzu sehr profitieren. Denn gerade die Preise für notwendige Güter und Ausgaben, wie Mieten oder den täglichen Einkauf, steigen nach wie deutlich stärker als die allgemeine Inflationsrate. Der sogenannte Mikrowarenkorb, der den täglichen Einkauf abbildet und damit vor allem Lebensmittel umfasst, verteuerte sich im Jänner um 4,6 Prozent kräftig. Zwar seien Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke gesamt gesehen im Jänner nur noch um 2,0 Prozent - und damit deutlich weniger als noch im Dezember (3,2%) - gestiegen, erklärt Ingolf Böttcher, Leiter der Preisstatistik in der Statistik Austria. Täglich benötigte Lebensmittel, die im Mikrowarenkorb stärker berücksichtigt werden, hätten sich aber viel stärker verteuert. Der stärkste Preistreiber dabei war Butter, die um 24 Prozent teurer war als noch vor einem Jahr. Aber auch Kartoffeln kosteten 10,0 Prozent mehr, Milch wurde um 4,8 Prozent teurer. Auch andere im "täglichen Einkauf" beinhaltete Güter wie Zeitungen oder die Melange im Kaffeehaus wurden teurer.

Viel stärker als die allgemeine Inflationsrate verteuerte sich mit plus 3,5 Prozent auch der wöchentliche Einkauf (Miniwarenkorb), bei dem auch Treibstoffe und Dienstleistungen eingerechnet sind. Der Preisanstieg bei Sprit lag im Jänner bei 1,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im Dezember waren Treibstoffe noch 5,1 Prozent teurer gewesen.

Fakt bleibe, dass einkommensschwache Bevölkerungsschichten im Verhältnis deutlich mehr ihres Geldes für täglich notwendige Lebensmittel, aber auch Mieten ausgeben müssten, sagt Josef Baumgartner vom Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo). Und während das Wifo bei den Nahrungsmittelpreisen gesamt gesehen heuer von keinen "übermäßigen Preisanstiegen" ausgeht - hier sorgt etwa der niedrigere Ölpreis für günstigere Energie- und damit Produktionskosten - ist bei den Mieten vorerst keine Entspannung in Sicht. Die Mietpreise stiegen auch im Jänner mit 4,2 Prozent mehr als doppelt so stark wie die Inflation insgesamt.

"Die Nachfrage nach Immobilien steigt nach wie vor rascher als das Angebot", erklärt Baumgartner. Das liege an einer steigenden Bevölkerungszahl, auch durch die Migration. Aber auch daran, dass Immobilien für Anleger in Zeiten niedriger Zinsen als Investment nach wie vor interessant seien. Das steigere nicht nur die Nachfrage und damit die Preise. "Dazu kommt, dass, wer eine Immobilie als Investment erwirbt, eine entsprechende Rendite sehen will", sagt Baumgartner. Neu vereinbarte Mietverträge - egal ob in Neubauten oder bestehenden Gebäuden - werden nach wie vor zu deutlich höheren Preisen abgeschlossen als bestehende. "Und wir gehen davon aus, dass im Jahresverlauf Mieten weiter ein preistreibender Effekt bleiben werden."

Hier setzt die Kritik der Arbeiterkammer (AK) an, die am Freitag einmal mehr "Maßnahmen zur wirksamen Mietensenkung" forderte. Über ein neues Mietrecht wird seit Jahren gestritten, ohne Ergebnis.

Das Wifo erwartet für 2018 eine Inflationsrate von 2,0 Prozent, nach nationaler Schätzung. Der für europäische Vergleiche berechnete harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) Österreichs lag im Jänner bei 1,9 Prozent. Damit wird das Leben in Österreich nach wie vor deutlich teurer als im Europadurchschnitt. In der Eurozone lag die Inflation im Jänner bei 1,3 Prozent und damit deutlich unter der Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB) von knapp zwei Prozent. Besonders gering war die Teuerungsrate in Griechenland (0,2 Prozent) und Irland (0,3). In Zypern sanken die Preise sogar um 1,5 Prozent. Bei den Ländern mit vergleichsweise starker Teuerung lag Österreich hinter der Slowakei (2,6 Prozent), Lettland (2,0) auf Platz drei.



(SN)