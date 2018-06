Erneut Taxler-Demo gegen Uber in Wien

Die Wiener Taxibranche bringt sich erneut gegen die Konkurrenz durch Fahrdienstanbieter wie Uber in Stellung. Der Protestzug startet am Montag in der Arbeiterstrandbadstraße (22. Bezirk) und führt die Taxler in die Wiener Innenstadt, wo beim Maria-Theresien-Denkmal zwischen Kunsthistorischem und Naturhistorischem Museum am Ring eine Protestkundgebung stattfindet.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Taxler machen wieder gegen Uber mobil