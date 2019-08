Selbst die in Österreich beheimatete internationale Gruppierung 50plus Hotels muss akzeptieren, dass über 50-Jährige keine Zielgruppe mehr sind. Senioren reisen wie die Jungen.

Plüschige Lehnsessel in goldverzierten Hotelhallen mit Rollatorparkplatz? Wer Ältere auf Reisen so sieht, ist im falschen Film gelandet. "Die Gruppe der über 50-Jährigen ist nicht nur groß, sondern allein was ihre Mobilität betrifft äußerst heterogen", sagt die deutsche Forscherin Bente ...