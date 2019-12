Erste-Chef Treichl zum Abschied selbstkritisch

Seit 1997 hat der 67-jährige Andreas Treichl die Erste Group geführt, nun geht der Volkswirt in Pension - und gibt sich zum Abschied selbstkritisch. Als die Finanzkrise 2008 begann "hatten wir jede Menge fauler Kredite, mussten wie die Wahnsinnigen Firmenwerte abschreiben, hatten völlig unnötige Investitionen in Island-Anleihen", so Treichl im Interview mit dem "Standard".

SN/APA (Archiv)/ROBERT JAEGER Triechl nimmt Abschied von "seiner" Bank