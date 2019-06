Erste Group muss in Rumänien ca. 230 Mio. Euro zurückstellen

Die börsennotierte Erste Group hat in Rumänien einen Rechtsstreit vor dem Höchstgericht verloren und wird deshalb einen Rückstellung von bis zu 230 Millionen Euro bilden. Das teilte die Bank am Dienstag mit. Der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr bleibe trotz dieses negativen Einmaleffekts aufrecht, heißt es in der Mitteilung.

SN/APA (AFP)/ALEXANDER KLEIN Rechtsstreit vor dem Höchstgericht wurde verloren