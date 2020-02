Die Hypo Niederösterreich verabschiede sich vom klassischen Sparbuch. Geldinstitute in Salzburg wollen dem nicht folgen. Das Sparbuch sei alles andere als ein Auslaufmodell, heißt es.

Die Nachricht hat es in sich, geht es doch um ein de facto Kulturgut der Österreicher - das Sparbuch. Die Hypo Niederösterreich (NÖ) hat es mit Jahresbeginn in seiner klassischen Form dennoch abgeschafft. Wer in Zukunft ein Sparprodukt bei der ...