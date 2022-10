Erste Metaller-KV-Runde dürfte am frühen Abend aus sein

Die Kollektivvertragsverhandlungen für die rund 130.00 Beschäftigten in der Metalltechnischen Industrie (FMTI) dürften heute in der ersten Runde nur kurz dauern. Arbeitgeber wie Arbeitnehmer erwarten ein Ende zwischen 17:00 und 18:00 Uhr, vorerst blieb es bei einem nochmaligen Präsentieren der schon bekannten Positionen. Während die Gewerkschaften bereits vor zwei Wochen ihre Forderung nach 10,6 Prozent mehr Lohn und Gehalt präsentiert haben, schweigen die Arbeitgeber noch.

Beide Seiten haben angekündigt nach dem Ende der ersten Runde eine schriftliche Stellungnahme abzugeben, konkreter verhandelt wird dann der Kollektivvertrag (KV) 2023 beim nächsten Treffen am 17. Oktober, wieder in der Wirtschaftskammer in Wien.

Zusätzlich zu 10,6 Prozent mehr Einkommen fordern die Gewerkschaften für den KV, der noch heuer, ab 1. November, gelten soll, Verbesserungen beim Rahmenrecht: 1.000 Euro für Lehranfänger, ein neuer Zuschlag für Samstagsarbeit, die Anhebung des Überstundenzuschlages für die 10. Arbeitsstunde und eine leichtere Erreichbarkeit der sechsten Urlaubswoche.

Wie viel die Arbeitgeber der Metalltechnischen Industrie heuer drauflegen wollen, haben sie noch nicht verraten. Sie wollen lieber über eine weitere Arbeitszeitflexibilisierung sprechen, wobei hier die Gewerkschaften PRO-GE und GPA einen Angriff auf die Überstundenzahlungen sehen.

Die Gewerkschaften verweisen bei ihren Lohnforderungen auf die hohen Dividendenausschüttungen der Firmen der Metallindustrie, die Arbeitgeber wiederum auf die großen Belastungen durch die Energiepreise sowie die vielen Unwägbarkeiten wegen des Ukraine-Krieges.

Aktuell liegt der Mindestlohn für die Metallindustrie in der traditionell gut bezahlten Branche bei 2.090 Euro brutto. Ausgangsbasis für das Feilschen ist wie jedes Jahr die Inflation der vergangenen zwölf Monate, in dem Fall von 6,3 Prozent. Die Teuerungsrate lag im September laut Schnellschätzung der Statistik Austria bei 10,5 Prozent, auch das wollen die Gewerkschaften berücksichtigt haben.