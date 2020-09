Erste-Österreich-Chef Bosek wechselt zur Baltikum-Bank

Der langjährige Erste-Vorstand Peter Bosek legt mit Jahresende seinen Job in Wien zurück. Bosek, Vorstandschef der Erste Bank Österreich, gab am Freitag bekannt, dass er nach 24 Jahren in der Erste-Gruppe, davon mehr als 13 Jahre in Managementpositionen, als CEO per 31. Dezember 2020 zurücktreten und aus dem Vorstand ausscheiden wird.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Überraschender Abgang bei Erster