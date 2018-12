Erste Verbote für Ölheizungen

Zwei Bundesländer preschen vor: In Niederösterreich sind ab 1. Jänner Ölheizungen in Neubauten verboten. Wien geht noch weiter und untersagt sie auch bei Sanierungen.

Das Ende der Ölheizung rückt in Österreich mit Jahreswechsel ein kräftiges Stück näher. Ab 1. Jänner 2019 sind in Niederösterreich Ölheizungen in Neubauten verboten. Wien geht noch einen Schritt weiter. Hier darf auch bei größeren Sanierungen nicht mehr eine alte Ölheizung durch eine neue ersetzt werden, dafür sorgt die Novelle der Wiener Bauordnung. "Wien ist damit das erste Bundesland, das sich traut, den entscheidenden Schritt zu setzen und auch bei Sanierungen Ölheizungen zu untersagen", sagt Johannes Wahlmüller von Global 2000. Die Umweltschutzorganisation hat auf diese Änderung gedrängt. Das gelte für alle größeren Sanierungsvorhaben, wer also etwa nur die Fenster austausche, brauche kein neues Heizsystem, erklärt Wahlmüller. Auch aus den anderen Bundesländern gebe es Signale, Ölheizungen zumindest in Neubauten zu verbieten. Salzburg hat das bereits 2016 angekündigt, bisher aber nicht umgesetzt.