Erste Wochen für Wirte im Westen waren gut

Mitte März wollte in Vorarlberg nur jeder dritte Gastronom öffnen. Dann taten es doch viel mehr.

Die Kochmeisterei in Hohenems hatte ihre Pforten seit dem Herbst geschlossen - und öffnet erst am Donnerstagabend wieder. Chef Mike Pansi hätte bereits Mitte März aufsperren können. Da startete die "Modellregion Vorarlberg". Mit der bis Mittwoch geltenden Sperrstunde von 20 Uhr habe es sich für ihn nicht ausgezahlt: "Wir sind ein reines Abendspeiselokal." Nun dürfen Wirte österreichweit bis 22 Uhr offen halten - und auch Pansi öffnet die Türen wieder. Zu tun hatte der Koch in den vergangenen Wochen trotzdem ...