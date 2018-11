Erster BMW Z4 lief in Graz vom Band

Der erste neue BMW Z4 ist am vergangenen Freitag bei Magna Steyr in Graz vom Band gelaufen. Bei dem Roadster handelt es sich neben dem BMW 5er um den zweiten in Österreich produzierten Bayern. Da die Motoren des Z4 im oberösterreichischen Steyr gefertigt werden, sei der Z4 "durch und durch ein echter Österreicher", hieß es am Montag in einer Aussendung des deutschen Autoherstellers.

SN/APA/BMW AG BMW Z4 wird zum Großteil in Österreich hergestelltAlles zum neuen Premium-Sportwagen aus Österreich.