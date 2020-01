Erster Eiswein im Nordburgenland geerntet

Die frostigen Temperaturen haben Dienstagfrüh im Nordburgenland die erste Eisweinernte ermöglicht. Bei minus 8,5 Grad konnte das Weingut Angerhof Tschida aus Illmitz (Bezirk Neusiedl am See) um 6.00 Uhr Eiswein der Sorte Gelber Muskateller lesen, teilte die Landwirtschaftskammer Burgenland am Dienstag in einer Aussendung mit.

SN/APA/dpa (Archiv)/Frank Rumpenhor Die Eisweinernte wird immer schwieriger