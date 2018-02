Erster österreichischer Apple-Store ab 24. Februar in Wien

Der erste heimische Apple-Store öffnet am 24. Februar seine Pforten. Die Produkte des US-amerikanischen Technologieriesen werden künftig auf zwei Etagen in der Kärntner Straße 11 in Wien angeboten. Zuletzt war dort eine Filiale der Modekette Esprit zu finden. Auch Events und Kurse für Kunden seien im neuen Geschäft geplant, wie ein Sprecher des Unternehmens auf APA-Anfrage betonte.

