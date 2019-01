Erster Sammelklage-Prozess im VW-Skandal hat begonnen

Am Landesgericht Feldkirch hat am Montag der erste Sammelklage-Prozess in Österreich im Zuge des Dieselskandals begonnen. Stellvertretend für rund 600 Vorarlberger klagten der Verein für Konsumenteninformation (VKI) und eine Anwälteplattform den VW-Konzern auf Schadenersatz. Die Richterin behielt sich vor, über die Zuständigkeit des Gerichts zu entscheiden.

