Es bleibt teuer

Die Inflation ist im Jänner erneut angestiegen. Ökonomen sehen das als Ausreißer, doch der Druck für einen weitern Preisauftrieb bleibt.

Die Hoffnungen auf weiter sinkende Inflationsraten haben sich nicht erfüllt. Im Jänner sind die Verbraucherpreise nach einer Schnellschätzung der Statistik Austria um 11,1 Prozent gestiegen. Noch höher war die Teuerung mit 14, 1 Prozent im Juli 1952, also vor mehr las 70 Jahren. Im Dezember war der Preisauftrieb leicht auf 10,2 Prozent nach unten gegangen. Der Grund, warum die Inflationskurve erneut nach oben zeigt, sind den Statistikern zu Folge, wieder die Energiepreise. "Hintergrund ist, dass die Maßnahmen zur Eindämmung der Netzkosten, die nunmehr stark gestiegen sind, voraussichtlich erst ab März greifen, betont Statistik-Austria-Chef Tobias Thomas. Auch falle trotz Strompreisbremse die volle Mehrwertsteuer an. Ab März wird für das restliche Jahr mit sinkender Tendenz gerechnet - sofern keine neuen Probleme auftauchen - etwa bei der Gasversorgung.

Sehr stark nach unten werde es allerdings 2023 nicht gehen, bremst Marcel Göttert, Ökonom beim liberalen Think Tank Agenda Austria den Optimismus. Denn der Index der Erzeugerpreise ist immer noch sehr viel höher als der Verbraucherpreise - auf die er mit Verzögerung durchschlägt (siehe Grafik). Gegenüber dem Höchststand von Oktober 2022 mit einer Verteuerung von fast 40 Prozent gegenüber 2016 hat sich die Lage etwas entspannt, aber: "Da ist immer noch Druck im Kessel", sagt Götter im Gespräch mit den SN.

Irgendwann sollten sich die beiden Kurven wieder angleichen. Bis zur Coronakrise - mit Lockdowns, Lieferunterbrechungen und danach dem plötzlichem Aufschwung - folgten die Verbraucherpreise den Erzeugerpreissteigerungen mit etwa zwölf Monaten Verzögerung. In einem Hoch-Inflations-Umfeld werden Preiserhöhungen allerdings schneller an die Kunden weitergereicht, so Göttert. Die Unternehmen müssten das auch, um nicht in die Verlustzone zu geraten.

Das gewerkschaftsnahe Momentum-Institut hat im Vorjahr ebenso wie das deutsche Ifo Institut errechnet, dass in einigen Branchen immer wieder mehr aufschlagen wurde, als sich mit teureren Vorleistungen und gestiegenen Energiepreisen erklären lässt. Genannt wurden damals Energie (wo mittlerweile abgeschöpft wird), Lebensmittel, Bau, Gastronomie und Handel.

Laut Göttert ist zu beobachten, dass die Preise bei kurzlebigen Gütern wie etwa Nahrungsmittel stärker nach oben gehen als bei langlebigen wie Kühlschränken oder Autos. Einen Preisschub habe es auch im Freizeitbereich sowie bei Hotels gegeben, in der Gastronomie könne noch mehr kommen. Die zuständige Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler hatte vorige Woche die Tourismusbetriebe vor Übertreibung gewarnt. Die Preiserhöhungen seien dort, "wo man langsam aufpassen muss", sagte sie. Zehn Prozent plus seien für die Reisenden akzeptabel, aber nicht mehr.

"Die erste Inflationswelle löst die zweite aus, in der wir sind und die sich vielleicht noch aufbaut", erklärt der Ökonom. Druck komme zudem von Kollektivvertragserhöhungen, Personalmangel aber auch indexgebundenen Mieten. Die - großzügigen - Energiehilfen für Betriebe verhindern seiner Ansicht nach Preisaufschläge nicht, sondern sorgen nur dafür, dass sie nicht noch höher ausfallen.

Bei den Energiepreisen zeichnet sich im Großhandel aktuell Entspannung ab. Die Gaspreise sind, dank der warmen Temperaturen in der ersten Winterhälfte und der vollen Speicher fast wieder auf Vorkrisenniveau. Bei den Haushalten kommen derzeit aber erst die hohen Beschaffungspreise des Vorjahres an. Die Regulierungsbehörde E-Control hat kürzlich mit der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) eine Arbeitsgruppe gegründet. Sie soll prüfen, ob bei den Preisanpassungen der Landesversorger auch alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Erste Erkenntnisse solle es im zweiten Quartal geben

Wifo (Wirtschaftsforschungsinstitut) und IHS (Institut für höhere Studien) prognostizieren für das Gesamtjahr 2023 eine Inflationsrate von 6,5 bzw.. 6,7 Prozent. Laut Göttert spricht noch nicht wahnsinnig viel dagegen, dass das eintreten wird. "Aber wir sind erst im Jänner".