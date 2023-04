Es geht auch so: Das Fahrrad ersetzt immer öfter das Auto

Der E-Antrieb hat dem Fahrrad einen Boom beschert. Der hält weiter an, auch wenn es schwieriger wird. Viel zu holen ist in der Nische.

Lasten- und Transportfahrräder waren bis vor Kurzem ein echtes Nischenprodukt, das ändert sich gerade in Windeseile. Kaum 400 Stück habe man noch vor drei Jahren verkauft, "im Vorjahr waren es plötzlich jenseits der 4000", erklärte am Freitag Arge-Fahrrad-Sprecher Hans-Jürgen Schoder bei der Präsentation der Fahrradzahlen 2022. Damit habe sich deren Verkaufszahl in kürzester Zeit verzehnfacht, "und die Reise geht weiter". Das Thema Cargo werde im privaten Bereich zunehmend als Autoersatz interessant, "man kann mit einem Lastenrad Einkäufe und auch Kinder ...