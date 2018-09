Es gibt viel zu wenige Lehrlinge

Es fehlen nicht Lehrstellen, sondern Lehrlinge. Das sagt der Gründer einer Initiative, die Migranten fit für den Arbeitsmarkt machen will.

Der deutliche Rückgang bei der Zahl der Arbeitslosen hält an. In Österreich waren im August offiziell 288.186 Personen arbeitslos gemeldet, das entspricht im Jahresabstand einem Rückgang um 23.306 Personen oder um 7,5 Prozent. Auffällig ist, dass der Rückgang bei Männern mit -9,1 Prozent deutlich höher ausfiel als bei Frauen, wo er -5,7 Prozent betrug. Einschließlich der 56.465 Menschen in Schulung waren damit per Ende August laut Arbeitsmarktservice AMS insgesamt 344.651 Personen ohne Job.