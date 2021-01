"Es ist an der Zeit, neu zu denken": Wie Lidl Obst und Gemüse vor dem Müll retten will

Lidl-Chef Alessandro Wolf erklärt, warum man als erster Händler in Österreich für ein Pfand auf Plastik ist, Obst und Gemüse vor dem Müll retten will und Mitarbeiterinnen seit Jänner mehr zahlt.

Die Orangen im Netz sind einwandfrei, nur eine ist durch Beschädigung beim Transport verschimmelt. "Ein Problem, das man nicht verhindern kann", sagt Lidl-Chef Alessandro Wolf, "das Lidl jetzt aber anders lösen will." Statt solche Verpackungen wegzuwerfen - verdorbene Ware kann man auch nicht verschenken - werden die Packungen aufgerissen und die guten Orangen in eine Kiste gepackt, gemeinsam mit Äpfeln oder Birnen aus einem anderen Sack mit nur einem verfaulten Stück, oder mit Gemüse, das an der Schale eine Beeinträchtigung ...