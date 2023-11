Die Fleischwarenindustrie ruft um Hilfe: Es geht um die Wurst

Mit einem Hilferuf wendet sich die Fleischwarenindustrie an den Handel. Könne man keine höheren Preise durchsetzen, sähen sich Hersteller von Wurst, Schinken und Speck in der Existenz bedroht. Der Handel betont, selbst Spanne zu verlieren.

Von der "größten Krise in der Branche seit Jahren" spricht Thomas Schmiedbauer, Chef und Eigentümer der Firma Wiesbauer und stellvertretender Obmann des Fachverbands der Fleischwarenindustrie in der Wirtschaftskammer. In seinem eigenen Unternehmen mit 850 Mitarbeitern habe er durch massiv gestiegene ...