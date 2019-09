EU-Abgeordnete kritisieren Mercosur-Abkommen

Scharfe Kritik am Handelsabkommen der Europäischen Union mit den Mercosur-Staaten haben am Dienstag österreichische EU-Abgeordnete in Straßburg geäußert. Im Vorfeld einer Debatte im EU-Parlament zu den aktuellen Waldbränden in Brasilien kam vor allem die Politik des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro nicht gut weg. "Bolsonaro sitzt in einem Boot mit Trump", sagte die Grüne Sarah Wiener.

"Es gibt Staatspräsidenten, die glauben, dass die Klimakrise eine Erfindung von pflanzenfressenden Bobos ist, obwohl alle seriösen Wissenschafter das Gegenteil behaupten", so Wiener. Österreich brauche weder das Soja noch das Rindfleisch aus Brasilien. Außerdem biete das Mercosur-Abkommen keine Bestrafungsmöglichkeiten bei einem Nicht-Einhalten des Pariser Klimaabkommens, kritisierte Wiener. Die Grüne Delegationsleiterin im EU-Parlament Monika Vana bedauerte, dass es nicht gelungen sei, eine diesbezügliche Resolution des Europaparlaments zu verabschieden, dies sei ein "Armutszeugnis". Der ÖVP-Europaabgeordnete Alexander Bernhuber betonte, dass seit Jahresbeginn bereits "6.400 Quadratkilometer Wald durch Brände" zerstört worden seien, ein Gebiet von der Größe Salzburgs. Daten des brasilianischen Weltraumforschungsinstituts Inpe würden zeigen, dass es bereits mehr als 100.000 Brände in ganz Brasilien gebe, "eine Zunahme von 45 Prozent gegenüber dem Vorjahr". 80 Prozent der Regenwaldabholzung gingen auf die Ausdehnung der landwirtschaftlichen Produktion zurück, um Soja und Rindfleisch zu produzieren. Sollte Brasilien nicht eingreifen, fordere er daher "harte Konsequenzen, wie ein Einfuhrverbot für brasilianisches Rindfleisch", erklärte Bernhuber. Der FPÖ-Europaabgeordnete Roman Haider kritisierte, dass im Mercosur weitaus niedrigere Standards als in der EU gelten würden. Dort gebe es einen massiven Einsatz von Pestiziden, dass sei mit der klein-strukturierten Landwirtschaft in der EU nicht kompatibel. Er wundere sich zudem, dass Industriellenvereinigung und Wirtschaftskammer die Auswirkungen des Mercosur-Abkommen schon positiv abschätzen, "obwohl die EU-Kommission dazu noch nicht in der Lage ist". Quelle: APA