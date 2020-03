EU-Agrarminister besprechen Arbeitskräftemangel

Die EU-Landwirtschaftsminister besprechen am Mittwochnachmittag in einer Videokonferenz den von Grenzschließungen infolge der Corona-Krise ausgelösten Arbeitskräftemangel im Obst- und Gemüsebau sowie in der verarbeitenden Lebensmittelindustrie. Auch die Stabilisierung der landwirtschaftlichen Märkte sei Thema der Videokonferenz, hieß es im Vorfeld seitens des Landwirtschaftsministeriums.

SN/APA/HANS PUNZ Landwirtschaftsministerin Köstinger berät mit Amtskollegen