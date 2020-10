EU-Agrarreform: Grüne Wende oder grünes Mäntelchen?

Große Hoffnungen waren in die Reform der Agrarpolitik gesetzt worden. Jetzt steht fest: Da fehlt einiges.

Zweieinhalb Jahre dauerten die Verhandlungen über die Reform der Gemeinsamen Europäischen Agrarpolitik (GAP). Dann ging es plötzlich schnell. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben sowohl die EU-Agrarminister bei ihrem Ratstreffen in Luxemburg als auch das EU-Parlament in Brüssel ihre Positionen für die Agrarsubventionen nach 2020 festgezurrt. Die Einschätzungen über die Reform, die eine Ökologisierung der Landwirtschaft bringen soll, könnten unterschiedlicher kaum sein.

Über einen "Systemwechsel" und einen "Meilenstein" freute sich die deutsche Ministerin Julia Klöckner (CDU), ...