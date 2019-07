EU-Arbeitsgruppen für Tiroler Fahrverbote und Lkw-Transit

Im Streit um den Lkw-Transit in Tirol hat die EU-Kommission die Einrichtung von Arbeitsgruppen angekündigt. Nach dem Expertentreffen am Montag in Brüssel werde die EU-Kommission weitere Diskussionen in drei Arbeitsgruppen abhalten, "um mögliche neue Maßnahmen zu prüfen, die dazu beitragen könnten, die Umweltauswirkungen am Brenner zu reduzieren", sagte ein EU-Kommissionssprecher am Dienstag.

Die EU will Klagen gegen Tirol möglichst vermeiden