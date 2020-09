EU-Autoabsatz im Coronajahr massiv eingebrochen

Die Coronakrise hat den Absatz von Neuwagen in der ganzen EU einbrechen lassen. In den ersten acht Monaten 2020 wurden mit 6,1 Millionen um 32 Prozent weniger Pkw verkauft als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. In Österreich war das Minus mit 33,2 Prozent auf 158.477 Autos sogar noch etwas größer, wie der europäische Herstellerverband ACEA am Donnerstag mitteilte.

SN/AFP Symbolbild