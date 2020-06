EU entgehen durch Produktfälschungen 15 Mrd. Euro

Durch Produktfälschungen gehen den EU-Ländern jedes Jahr geschätzte 15 Milliarden Euro an Staatseinnahmen verloren. Das geht aus dem jüngsten Statusbericht des EU-Markenamts EUIPO hervor. Darüber hinaus fehlen EU-weit 14,1 Prozent der Umsätze im Kosmetik- und Körperpflegesektor. In Österreich belaufen sich die Umsatzeinbußen in dieser Branche auf 207 Mio. Euro.

SN/APA (Archiv/AFP)/HANDOUT Starke Einbußen durch Produktfälschungen