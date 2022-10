EU-Finanzminister beraten über Vorgehen gegen Energiekrise

Die Finanz- und Wirtschaftsminister der EU-Länder treffen sich heute, Dienstag, in Luxemburg, um über die Details von Investitionen für die Energiewende vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges zu beraten. Mit einem weiteren Hilfspaket im Zuge des "REPowerEU"-Plans will die EU den Mitgliedsstaaten helfen, in ihre Energieinfrastruktur zu investieren. Offen sind unter anderem noch die konkreten Finanzierungsquellen.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLA Energiekrise: Finanzminister Brunner ist gegen nationale "Alleingänge"

Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) sprach sich im Vorfeld des heutigen EU-Finanzministertreffens abermals für ein europäisches Vorgehen gegen die Energiekrise aus. Dabei stellte er etwa einen europäischen Deckel auf Gasmengen, die für die Verstromung benötigt werden, in den Raum. Von "nationalen Alleingängen" hält Brunner dabei nichts. Der Vorschlag der EU-Kommission zur Abschöpfung von Krisengewinnen von Energieunternehmen geht Brunner "zu wenig weit". Dabei handle es sich bloß um eine "Symptombekämpfung". Wichtig sei nun, das Design des europäischen Energiemarktes "in Angriff zu nehmen" und die Entkoppelung von Gas und Strom auf EU-Ebene voranzutreiben. Bei der Verteilung der Mittel aus dem "REPowerEU"-Plan pochte Brunner auf die Solidarität der EU-Länder, immerhin seien die Mitgliedsstaaten unterschiedlich von der aktuellen Energiekrise betroffen. Die Finanzierung soll nach Brunners Ansicht über den EU-Innovationsfonds erfolgen.