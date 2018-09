EU-Finanzministertreffen zu Digitalsteuer und EU-Haushalt

Die EU-Finanzminister schließen am Samstag unter Vorsitz von Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) ihr zweitägiges informelles Treffen in Wien ab. Dabei geht es vor allem um die Frage, wie große Internetkonzerne effizienter besteuert werden können. Das Thema einer europäischen Digitalsteuer hat zuletzt an Spannung gewonnen, weil es Zweifel gab, ob Deutschland noch dahintersteht.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Hartwig Löger führt den Vorsitz