EU-Finanzrat beschloss Prioritäten für Haushalt 2019

Der EU-Finanzministerrat hat am Dienstag die Prioritäten für das Budget 2019 festgelegt. Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) zeigte sich mit den Schwerpunkten zufrieden. So werde im Zeichen der Sparsamkeit eine strikte Einhaltung der Obergrenzen des aktuellen mehrjährigen Finanzrahmens und die Schaffung von finanziellen Spielräumen unterhalb dieser Obergrenzen verlangt.

Außerdem gehe es darum, die Herausforderungen der Migration und Sicherheit vor allem durch verstärkten Außengrenzschutz zu meistern. Schließlich soll mit dem Haushalt für das kommende Jahr auch das Wirtschaftswachstum angekurbelt werden, um echte Arbeitsplätze zu schaffen.

Löger erklärte dazu, Österreich könne sich mit den Prioritäten "absolut identifizieren, vor allem, weil sich auch die Bundesregierung dazu verpflichtet" habe. Insbesondere bei den Budgetverhandlungen in Österreich werde das Gebot der Sparsamkeit, um Wirtschaftswachstum sowie Arbeitsplätze durch Entlastung zu fördern und das Sicherheitsgefühl zu verstärken, verfolgt.

Österreich wird bereits Anfang Mai den Haushaltsvorsitz übernehmen und damit federführend das Haushaltsbudget verhandeln. Löger tritt daher für eine möglichst frühe Übermittlung des Vorschlags der Europäischen Kommission ein, um zu verhindern, dass die Verhandlungen über das EU-Budget 2019 mit jenen zum mehrjährigen Finanzrahmen, der ab 2021 greifen soll, vermischt werden.

Löger hatte zuvor erneut die Position Österreichs betont, dass es beim nächsten EU-Budget keine Erhöhung der Beiträge des Landes geben werde. "Wir haben die ein Prozent Ausgangsbasis, um auch den Mittelfristrahmen für die nächsten Jahre zu definieren." Er sehe dabei "keinen Verhandlungsspielraum", so Löger am Dienstag in Brüssel.

(APA)