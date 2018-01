EU-Investionsbank investierte 1,58 Mrd. Euro in Österreich

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat 2017 1,58 Mrd. Euro in Projekte in Österreich investiert. Das ist mehr als 2016, als die EIB Darlehen im Umfang von 1,45 Mrd. Euro in Österreich vergeben hat. Die Bank erreichte europaweit eine Rekordzahl von 901 genehmigten Projekten im Jahr 2017 - 15 Prozent mehr als 2016, wie EIB-Präsident Werner Hoyer am Donnerstag in Brüssel sagte.

SN/APA (AFP)/EMMANUEL DUNAND Hoyer möchte "mehr Wirkung erzielen"