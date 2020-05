EU-Kommission gab grünes Licht für Fixkostenzuschuss

Die EU-Kommission hat am Wochenende das formale Okay für den Fixkostenzuschuss gegeben und die entsprechende Richtlinie notifiziert. In den vergangenen zwei Wochen habe sich Österreich in intensiven Gesprächen mit der Kommission um diese Zustimmung bemüht, gab ein Sprecher des Finanzministeriums am Sonntag bekannt.

SN/APA (Archiv)/GEORG HOCHMUTH Blümel freute sich über das Okay der Kommission