EU-Kommission legt die Steuer für Digitalriesen auf Eis

Wegen der globalen Mindeststeuer für Großkonzerne verzichtet die EU vorerst auf neue Steuern für Google, Amazon und Co. Österreich bleibt bei seiner Abgabe.

Ende Juni war ein Schreiben aus Washington an eine Handvoll EU-Hauptstädte gegangen: Der geplante EU-Vorschlag für eine europäische Steuer auf Digitalunternehmen sollte verschoben werden, wurde gefordert. Er könnte die internationalen Gespräche für eine globale Mindestbesteuerung von Konzernen "in Gefahr bringen". Am Montag hat die EU-Kommission ihre Pläne, Tech-Giganten wie Google, Amazon, Apple und Facebook steuerlich stärker zur Kasse zu bitten, tatsächlich auf Eis gelegt.

Grund des vorläufigen Stopps einer EU-Digitalabgabe seien Bemühungen, eine globale Mindeststeuer einzuführen, sagte ein ...