EU-Kommission will Nutzung der Kleinstmünzen evaluieren

Die EU-Kommission hat sich am Mittwoch etwas mehr in die Karten blicken lassen, wie es mit einem etwaigen Vorschlag zur Zukunft der 1- und 2-Cent-Münzen ausschauen wird, den die Mitgliedsstaaten hernach beraten. "Wir schlagen nicht vor, die 1- und 2-Cent-Münzen abzuschaffen. Wir sagen, dass wir deren Nutzung evaluieren wollen", erläuterte Kommissionsvizepräsident Maros Sefcovic in Brüssel.

SN/APA (AFP)/KENZO TRIBOUILLARD Kommissionsvizepräsident Maros Sefcovic