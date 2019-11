EU-Prognose sieht schwierigere wirtschaftliche Zeiten kommen

Die EU-Herbstprognose zum Wirtschaftswachstum in der Union, der Eurozone und den einzelnen Mitgliedsstaaten sieht schwierige wirtschaftliche Zeiten auf Europa zukommen. Es wird zwar ein weiteres Wachstum erwartet - für Österreich und der ganzen EU 2020 von 1,4 Prozent, in der Eurozone von 1,1 Prozent - so richtig in Fahrt kommt die Konjunktur damit allerdings nicht.

SN/APA (AFP)/OLI SCARFF Die Zeiten des schnellen Wachstums sind vorerst vorbei