EU-Richter stärken den Datenschutz für Bürger

Nach einer Klage gegen die österreichische Post urteilte der Europäische Gerichtshof: Auskünfte an Bürger über von ihnen verarbeitete Daten müssen möglichst konkret und nicht nur allgemein gegeben werden. Die teilstaatliche Post hatte eine Auskunft an einen Arzt zunächst abgelehnt und später nur Kategorien von Kunden genannt wie IT-Firmen, Adressverlage oder Spendenorganisationen.

Nach einer Klage eines Österreichers gegen die heimische Post traf der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg eine richtungsweisende Entscheidung zum Datenschutz. Bei Auskunftsbegehren von Bürgern sind datenverarbeitende Unternehmen zu möglichst konkreten Auskünften verpflichtet, so das am Donnerstag veröffentlichte Urteil.

Ein Datenverarbeiter könne sich daher nicht einfach darauf beschränken, bestimmte Kategorien von Firmen wie Adressverlage oder von Vereinen wie etwa Spendenorganisationen zu benennen. Vielmehr müssen konkrete Empfänger genannt werden, außer das sei nicht (mehr) möglich oder das Auskunftsbegehren sei ...