Die Spanierin Nadia Calviño gilt als Favoritin für den Vorsitz einer rechtlich kaum existenten Versammlung der EU-Finanzminister.

Der Kollege aus Deutschland stimmte für sie, ebenso die aus Frankreich, Italien, Portugal, Griechenland und natürlich Spanien. Nadia Calviño (51), Finanzministerin in der sozialdemokratischen Regierung in Madrid, galt als Favoritin für den Vorsitz der Eurogruppe. So nennt sich die Runde ...