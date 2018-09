Europäische Gewerkschaften kritisieren Kurz

Im Rahmen einer europäischen Arbeitszeitkonferenz in Wien haben europäische Dienstleistungsgewerkschaften eine Protestnote gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) verfasst. In dem Schreiben von UNI Europa, dem Dachverband der europäischen Dienstleistungsgewerkschaften und seiner Mitgliedsgewerkschaften, wird die Sorge über die aktuellen Entwicklungen in Österreich zum Ausdruck gebracht.

SN/APA (AFP)/ANATOLII STEPANOV Österreich müsse zukunftsorientierter handeln